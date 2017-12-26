The Washington Post узнала детали операции Кремля по очернению Майдана и запугиванию крымчан "нацистами"

Главное разведывательное управление Вооруженных сил России во время протестов в Киеве зимой 2013-2014 годов запустило кампанию по дискредитации митингов и новой власти.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет ГРУ.

В частности, российские военные создали множество фейковых страниц пользователей в Facebook и во "ВКонтакте". Их целью было влияние на ключевых лиц, принимающих решения, а также на "широкую общественность".

Таким образом Москва готовила почву для начала военных действий с 27 февраля (захват парламента Крыма). Кампания активизировалась на следующий день после бегства тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

"Персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на центральной площади Киева, которая называется Майданом", - отмечается в материале.

Вечером 22 февраля 2014 года человек, который назвал себя Иваном Галициным, написал комментарий к статье в британской газете, в которой рассказывалось о экс-премьер министре Украины Юлии Тимошенко, вышедшей в тот день из тюрьмы.

"Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда тут пришли вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты пришли к нам через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу такого будущего для Украины", - написал в комментарии Галицин.

Позднее он комментировал и другие материалы в англоязычных изданиях.

Этот аккаунт, пишут в WP, был создан сотрудниками ГРУ 22 февраля 2014 года. В нем использовали фотографию Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме за контрабанду наркотиков.

Всего ГРУ создало более 30 украинских групп в социальных сетях. В частности, после захвата здания крымского парламента, ГРУ создало четыре группы, чтобы сеять панику и агитировать жителей Крыма выступить за отделение от Украины.

"Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", — цитирует издание отчет ГРУ.

Чтобы раскрутить группы, ГРУ использовало рекламные посты. Только 27 февраля группы получили 200 тысяч просмотров. Посты дублировались в сообществах "ВКонтакте" и LiveJournal.

Как сообщал "Обозреватель", российская пропаганда использовала особую технологию, чтобы "убрать украинские голоса" из Facebook во время вторжения в Украину.