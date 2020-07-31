"После войны борюсь уже за свою жизнь!" Бывшая медик ВСУ столкнулась один на один с тяжелой болезнью

Бывшая санитар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Катерина Коршик (Стандартнюк) много раз рисковала жизнью, спасая раненых воинов. Сегодня девушка мужественно борется с тяжелой болезнью.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Добровольно ушла на войну

Девушка жила в Луганской области, часть которой "откусили" оккупанты. А в 2015 году Катя пошла в армию. Поначалу в ее обязанности входило обеспечение медицинской службы связью, однако девушка очень хотела помогать раненым, спасать воинов. Решила – сделала: окончила курсы и стала санитаром медицинского пункта. Медиков критично не хватало.

Одним из первых "боевых крещений" для Кати стали столкновения возле поселка Новгородское Донецкой области в 2015 году.

"Начались тяжелые позиционные бои, участились обстрелы. Катя была в составе бригады медиков – им часто приходилось работать на передовой", – рассказывал OBOZREVATEL командир роты, в которой служила девушка.

Впоследствии такие задачи стали будничными для молодого медика.

Катю в батальоне любили. Надежная, добрая, ответственная, смелая – сослуживцы не уставали перечислять.

Катерина Коршик в День Вооруженных сил Украины. Винница, 2019 год. Фото из личного архива

Болезнь "ударила в спину"

Однако служба не прошла для девушки даром. Она видела страдания раненых и умирающих бойцов, пропускала все через себя. Возможно, именно сильный стресс и "запустил" у Кати рассеянный склероз.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Во время болезни происходит разрушение нервной ткани и замещение ее рубцовой (со старческим склерозом РС ничего общего не имеет. – Ред.)

Катя недолго была замужем, потом – развод. Со своей болезнью сегодня борется практически один на один. Переехала в Винницу – комнату в квартире ей выделили можно сказать чужие люди. Там девушка проходит курсы лечения и реабилитацию.

Катя во время реабилитации. Фото из личного архива

Там же ее поставили на квартирный учет, но в очереди она 24-я. Учитывая, что в год дают по одной-две квартиры, ждать можно и 10 лет...

Шанс на будущее

В марте Кате прокапали препарат "Окревус", и, по ее словам, сейчас ремиссия.

"Я хожу без палочки, нормально разговариваю, так как вернулась мимика. А раньше не держали мышцы. Очаги, как показала МРТ, стали меньше. Держится ремиссия, хотя сейчас стало немножко хуже, но я даже готовлю и убираю сама", – рассказала она.

Когда началась пандемия коронавируса, девушка уехала в село к родственникам в Луганскую область. Потому что иммунитет и так на нуле, подхватить вирус – опасно.

Полностью вылечиться от рассеянного склероза нельзя. Чтобы как минимум не оказаться в инвалидном кресле, Кате очень нужно продолжать курс лечения препаратом, на который у нее нет денег.

К сентябрю необходимо успеть купить два флакона препарата "Окревус" (Ocrevus), а это около 230 тысяч гривен.

"Есть и другой вариант, но стоит намного дороже. Если на возможность собрать 230 тысяч у меня теплится надежда, то на 1 млн 600 тысяч за курс – точно нет. Поэтому надо покупать "Окревус" и в сентябре капаться", – рассказала OBOZREVATEL Коршик.

На что живет девушка-инвалид

Насколько реально для Кати самой собрать такие средства, судите сами. Девушка получает пенсию по инвалидности (у нее 2-я группа) – это 8 тысяч 600 гривен.

"Со второй группой по рассеянному склерозу мало кто работает. Но пенсии не хватает – ежемесячно на таблетки я трачу 3-4 тысячи гривен. Из продуктов мне много чего нельзя, но хотя бы два раза в неделю нужно есть рыбу, фрукты, овощи... Плюс реабилитация – по 200 гривен за каждый прием. В Виннице я старалась хоть немножко подрабатывать. Ходила убирать квартиры – за это получала 300-400 гривен. День поубираю, а потом два-три дня лежу", – рассказала Катя.

Катя во время курса лечения жизненно необходимым препаратом. Фото из личного архива

Несмотря на трудности, девушка не жалуется, не сдается, но нуждается в нашей помощи.

"После войны я борюсь уже за свою жизнь. Но собрать средства на очередной курс самостоятельно не могу, поэтому у меня надежда только на вас", – говорит бывший медик ВСУ.

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Для тех, у кого есть возможность помочь девушке собрать средства на жизненно необходимое лечение, OBOZREVATEL публикует реквизиты. Катя всегда отчитывается о поступлении денег и выкладывает чеки после покупки препарата.

5168 7427 2701 3710 Коршик Екатерина Юрьевна (карта Приватбанка).

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