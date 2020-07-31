"После войны борюсь уже за свою жизнь!" Бывшая медик ВСУ столкнулась один на один с тяжелой болезнью
Катерина Коршик служила в батальоне "Айдар" Вооруженных сил Украины
Девушка добровольно пошла на войну, неоднократно рисковала жизнью, спасая раненых воинов
Во время службы она серьезно заболела
Сейчас Кате нужно пройти курс лечения, чтобы не оказаться в инвалидном кресле
Катерина Коршик заболела во время службы в армии.
Бывшая санитар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Катерина Коршик (Стандартнюк) много раз рисковала жизнью, спасая раненых воинов на Донбассе. Сегодня девушка мужественно борется с тяжелой болезнью.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Добровольно ушла на войну
Девушка жила в Луганской области, часть которой "откусили" оккупанты. А в 2015 году Катя пошла в армию. Поначалу в ее обязанности входило обеспечение медицинской службы связью, однако девушка очень хотела помогать раненым, спасать воинов. Решила – сделала: окончила курсы и стала санитаром медицинского пункта. Медиков критично не хватало.
Одним из первых "боевых крещений" для Кати стали столкновения возле поселка Новгородское Донецкой области в 2015 году.
"Начались тяжелые позиционные бои, участились обстрелы. Катя была в составе бригады медиков – им часто приходилось работать на передовой", – рассказывал OBOZREVATEL командир роты, в которой служила девушка.
Впоследствии такие задачи стали будничными для молодого медика.
Катю в батальоне любили. Надежная, добрая, ответственная, смелая – сослуживцы не уставали перечислять.
Катерина Коршик в День Вооруженных сил Украины. Винница, 2019 год. Фото из личного архива
Болезнь "ударила в спину"
Однако служба не прошла для девушки даром. Она видела страдания раненых и умирающих бойцов, пропускала все через себя. Возможно, именно сильный стресс и "запустил" у Кати рассеянный склероз.
Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Во время болезни происходит разрушение нервной ткани и замещение ее рубцовой (со старческим склерозом РС ничего общего не имеет. – Ред.)
Катя недолго была замужем, потом – развод. Со своей болезнью сегодня борется практически один на один. Переехала в Винницу – комнату в квартире ей выделили можно сказать чужие люди. Там девушка проходит курсы лечения и реабилитацию.
Катя во время реабилитации. Фото из личного архива
Там же її поставили на квартирный учет, но в очереди она 24-я. Учитывая, что в год дают по одной-две квартиры, ждать можно и 10 лет...
Шанс на будущее
В марте Кате прокапали препарат "Окревус", и, по ее словам, сейчас ремиссия.
"Я хожу без палочки, нормально разговариваю, так как вернулась мимика. А раньше не держали мышцы. Очаги, как показала МРТ, стали меньше. Держится ремиссия, хотя сейчас стало немножко хуже, но я даже готовлю и убираю сама", – рассказала она.
Когда началась пандемия коронавируса, девушка уехала в село к родственникам в Луганскую область. Потому что иммунитет и так на нуле, подхватить вирус – опасно.
Полностью вылечиться от рассеянного склероза нельзя, но, чтобы, как минимум, не оказаться в инвалидном кресле, Кате очень нужно продолжать курс лечения препаратом, на который у нее нет денег.
К сентябрю необходимо успеть купить два флакона препарата "Окревус" (Ocrevus), а это около 230 тысяч гривен.
"Есть и другой вариант, но стоит намного дороже. Если собрать 230 тысяч у меня теплится надежда, то 1 млн 600 тысяч за курс – точно нет. Поэтому надо покупать Окревус и в сентябре капаться", – рассказала OBOZREVATEL Коршик.
На что живет девушка-инвалид
Насколько реально для Кати самой собрать такие средства, судите сами. Девушка получает пенсию по инвалидности (у нее 2-я группа) – это 8 тысяч 600 гривен.
"Со второй группой по рассеянному склерозу мало кто работает. Но пенсии не хватает – ежемесячно на таблетки я трачу 3-4 тысячи гривен. Из продуктов мне много чего нельзя, а хотя бы два раза в неделю нужно есть рыбу, фрукты, овощи... Плюс реабилитация – по 200 гривен за каждый прием. В Виннице я старалась хоть немножко подрабатывать. Ходила, убирала квартиры – за уборку получала 300-400 гривен. День поубираю, а потом два-три дня лежу", – рассказала Катя.
Катя во время курса лечения жизненно необходимым препаратом. Фото из личного архива
Несмотря на трудности, девушка не жалуется, не сдается, но нуждается в нашей помощи.
"После войны я борюсь уже за свою жизнь. Но собрать средства на очередной курс самостоятельно не могу, поэтому у меня надежда только на вас", – говорит бывший медик ВСУ.
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Для тех, у кого есть возможность помочь девушке собрать средства на жизненно необходимое лечение, OBOZREVATEL публикует реквизиты. Катя всегда отчитывается о поступлении денег и выкладывает чеки после покупки препарата.
5168 7427 2701 3710 Коршик Екатерина Юрьевна (карта Приватбанка).
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