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3 декабря • обновлено в 20:09
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Теща спрятала концы в воду: прокурор Харьковской области попал в скандал

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Теща прокурора Харьковской области Александра Фильчакова после выхода расследования на OBOZREVATEL "закрыла" свою страницу на "Одноклассниках".

Елена Шумилина продолжает пользоваться запрещенной в Украине российской социальной сетью, однако теперь информация доступна только ее друзьям.

Александр Фильчаков

Александр Фильчаков

Коллаж

Теща прокурора Харьковской области Елена Шумилина

Теща прокурора Харьковской области Елена Шумилина

Теща прокурора, по информации источников, проживает на оккупированной территории в Луганской области. В профиле соцсети она также это указывает - город Антрацит.

Это, конечно, не является преступлением, однако женщина умудряется дарить дочери немалые суммы наличных. При этом вызывает вопросы источник доходов на оккупированной территории.

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Из уже известных подарков, сделанных тещей областного прокурора – 270 тысяч гривен и автомобиль BMW X5 (право пользования).

Отметим, что это второй такой автомобиль в прокурорской семье. Сам Александр Фильчаков также ездит на BMW X5, однако в декларации указано, что его в пользование сыну передал отец.

До недавнего времени Юлия Фильчакова также работала в прокуратуре. Она уволилась как только ее муж был назначен новым прокурором Харьковской области.

Назначение Фильчакова прокурором области уже назвали крупной ошибкой

Назначение Фильчакова прокурором области уже назвали крупной ошибкой

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов назвал назначение Александра Фильчакова прокурором Харьковской области самым скандальным назначением новой власти.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Олег Тимченко
Темы
Эксклюзив Криминал Реформы Зеленского Новости Луганска и Луганской области
Место
Украина Харьков
Тег
Новости ЛНР
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