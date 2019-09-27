Дело тещи Притулы и Хомутынника: почему виновница страшного ДТП может остаться безнаказанной

Мальчика Ростислава, который пострадал в жуткой аварии с тещей Сергея Притулы и Виталия Хомутынника в Киеве, на днях уже выписали из больницы. Его мама Анжела пока продолжает лечение, ей провели очередную операцию.

Тем временем защитник пострадавших говорит, что следствие скрывает от них материалы дела. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сына выписали, а маме сделали операцию

9-летний Ростислав теперь проходит лечение дома. По словам адвоката семьи пострадавших Юрия Сухова, у мальчика еще не срослись кости ключицы и бедра, но врачи посчитали, что могут его выписать. "Хотя мы были против, потому что он еще не может самостоятельно за собой ухаживать. Однако доктора по их каким-то директивам посчитали, что его в больнице уже нельзя держать", – рассказал OBOZREVATEL правозащитник.

Авария на Днепровской набережной в Киеве. Мама с сыном оказались под колесами внедорожника тещи Притулы и Хомутынника

Но мама Ростислава до сих пор в больнице. В среду ей провели очередную операцию, вставили в ключицу спицы. "С бедром врачи еще даже не знают, что делать, пока там у нее стоит аппарат Елизарова, он просто фиксирует ногу. Доктора сказали, что сначала нужно разобраться с ключицей", – поделился адвокат.

Напомним, что 22 августа во дворе дома на Днепровской набережной в Киеве Лилия Сопельник, теща Притулы и Хомутынника, на своем внедорожнике сбила мать и сына – Анжелу и Ростислава П. Они оказались под колесами ее автомобиля.

В результате женщина получила тяжелейшие повреждения: скелетную, а также закрытую травму грудной клетки и живота, разрыв печеночно-желудочной связки и мочевого пузыря, перелом ребер справа и закрытые переломы правой ключицы, локтевого отростка. У мальчика – закрытая травма живота и грудной клетки, переломы.

Водительница внедорожника Лилия Сопельник Facebook Лилии Сопельник

Прокурор настоял на домашнем аресте?

Юрий Сухов отмечает, что в первые дни, пока врачи боролись за жизнь Анжелы, прошло судебное заседание, на котором избрали меру пресечения Лилии Сопельник – ночной арест. Однако сторону потерпевших даже не предупредили об этом.

"Сперва они повели себя некорректно. По нашей информации, следователь подготовил ходатайство об аресте водительницы. Но прокурор Киевской прокуратуры не захотел его подписывать и сказал, чтобы переделали на ночной домашний арест. Я не исключаю, что тогда происходили какие-то процессы", – говорит адвокат.

Лилия Сопельник находится под ночным домашним арестом Facebook Лилии Сопельник

Сухов написал запрос в прокуратуру по этому поводу, однако ответа так и не получил. Также следователь и прокурор до сих пор не предоставили материалы дела защитникам потерпевших. "Расследование дела оставляет желать лучшего. Нам до сих пор следователь с прокурором не предоставили необходимые материалы, чтобы мы могли собрать доказательства. Причем мы просили их официально. Фактически от нас скрывают материалы производства", – подчеркивает он.

В октябре Сопельник должны продлевать меру пресечения. "Если заседание вновь пройдет без нашего участия и нас не предупредят должным образом, то мы поставим вопрос об открытии уголовного дела как минимум за служебную халатность или даже злоупотребление служебным положением", – убеждает адвокат.

Дочь водительницы Катерина Сопельник с супругом Сергеем Притулой Facebook Катерины Сопельник

Кроме того, в материалах дела, по данным правозащитника, есть справка о заболевании Лилии Сопельник. "Там действительно есть информация о болезни, с которой нельзя получить водительское удостоверение. Она знала о нем, потому что еще до ДТП обращалась к врачу. А значит, не должна была садиться за руль. Это уже отягчающее обстоятельство", – считает он.

Муж пострадавшей не хочет общаться родными виновницы аварии

Кроме того, по мнению адвоката, сторона Лилии Сопельник не сразу вышла с предложением помочь Анжеле и Ростиславу. "Такое впечатление, что они выжидали. И только после того, как стали писать об этом в прессе, вдруг проявили желание оказывать помощь", – говорит Сухов.

Однако первые две недели никто не мог сказать, выживет ли Анжела. "Первое время мы не знали, чем все закончится. Сторона Сопельник начала торопить, мол, давайте мы будем помогать. Я им сказал, что не давите, ведь если, не дай Бог, будет плохое развитие событий, то о какой помощи может идти речь? Они хотели встретиться с потерпевшей стороной. Я передал их просьбу, но потерпевшие сказали, что не хотят прямых контактов. А если родные Сопельник хотят помогать: когда станет лучше, мы откроем счет в банке, на который можно будет перечислять деньги", – отметил Сухов.

Светлана Сопельник – дочь водительницы и супруга Виталия Хомутынника

Сейчас одна из дочерей виновницы аварии, Катерина, действительно перечисляет на банковский счет средства. По словам адвоката, из 200 тысяч, примерно 110-120 тысяч гривен прислала она.

Супруг Анжелы П. отказывается от личного общения с родными Лилии Сопельник, опасаясь, что они могут оказывать на него моральное давление. Сейчас он большую часть времени проводит в палате с женой, которой необходима помощь.

"Мы понимаем, зачем они хотят прийти. Будут пытаться влиять на потерпевших психологически, мол, не виноваты, нам тоже тяжело. Я их предупредил, что этого делать не нужно. Так они каким-то образом разыскали сестру супруга Анжелы, которая живет в другом городе, и у нее другая фамилия. С точки зрения процессуально-уголовного кодекса это может рассматриваться как давление. А это уже является основанием для изменения меры пресечения", – считает Юрий Сухов.

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