Угрожает расправой: куда обращаться в случае "безумного террора"

Случаи, когда психически больные люди устраивают своим соседям "вырванные годы" – в последнее время не редкость. Но самое страшное, когда угрозы воплощаются в реальность, а правоохранительные органы ничего не делают для предотвращения ЧП.
Как в такой ситуации действовать обычным людям – в нашем материале.
Госпитализируют принудительно
Один из последних случаев нападения неадеквата произошел в Киеве в начале января. Тогда мужчина изрезал ножом своих родителей. Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что ожидали чего-то подобного, но не знали, куда обращаться.
Нападение неадеквата с ножом (иллюстрация)
РБК-Украина
По словам директора ТМО "Психиатрия" в Киеве Вячеслава Мишиева, если окружающие считают, что их сосед, будучи психически больным человеком, ведет себя неадекватно, они могут обратиться в медицинское учреждение.
Для этого нужно позвонить по номеру "103" и рассказать диспетчеру о ситуации. После чего на место прибудет психиатрическая бригада, которая в первую очередь станет опрашивать людей, чтобы оценить ситуацию.
"Если будет определено, что действия человека несут потенциальную опасность окружающим, его принудительно госпитализируют. В дальнейшем медучреждение обязано обратиться в суд для получения решения о проведении принудительного лечения. До принятия решения судом человек может находиться в медучреждении до 24 часов", – рассказал OBOZREVATEL Вячеслав Мишиев.
Психически больных госпитализирует психиатрическая бригада
В случае, если психически больной человек совершает правонарушения, связанные с угрозой здоровью и жизни окружающих, необходимо обращаться в полицию. Но, как показывает практика, правоохранители неохотно регистрируют такие обращения.
Ранее мы сообщали о жутком нападении психически больного мужчины на полковника Вооруженных сил Украины в отставке Николая Черненького в Киеве. Прошло больше года, но виновник не то что не понес ответственности (не было еще ни одного судебного заседания), но и не был изолирован – мужчина продолжает наводить ужас на жильцов, угрожая "всех убить".
Родственники пострадавшего рассказали OBOZREVATEL, что уже не вызывают полицию, так как знают, что она... не приедет.
Николай Черненький (с внуком) - до нападения и после. Школьник стал свидетелем нападения на дедушку
Если бездействует полиция
Согласно действующему законодательству, заявление о совершении уголовного правонарушения правоохранительные органы обязаны принять и в течение 24 часов внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований. Об этом OBOZREVATEL рассказала адвокат, руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и Партнеры" Дарина Старовойтова.
"Если сотрудники полиции отказываются принимать заявление или говорят, что оно бессмысленно и результатов расследования не будет, тогда вы имеет полное право обратиться с жалобой на бездействие сотрудников полиции, которая выражена в невнесении ведомостей в ЕРДР", – отметила Старовойтова.
Она уточнила, что такая жалоба должна быть рассмотрена следственным судьей в срок до 72 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июля в Днепровском районе Киева мужчина убил ножом бывшую жену, которая пришла к нему, чтобы поговорить. Злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина страдает психическими отклонениями.
19 июля в этом же районе в Русановском канале парень пытался утопить женщину. Пострадавшей удалось отбиться, а нападавшего задержали. Очевидцы отмечали, что когда его вели правоохранители, он вел себя неадекватно.
18 октября в Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин, которые происходили на Троещине. Незадолго до этого злоумышленника выписали из психоневрологического диспансера.
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