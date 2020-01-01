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1 января • обновлено в 08:33
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Террористы затаились на Донбассе ради Нового года: все детали боев

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Во вторник, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-центр ООС.

Новости
Террористы накрыли минометным огнем силы ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

Иллюстрация

Отмечается, что один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды рядом с населенным пунктом Зайцево – из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;

  • возле Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Террористы затаились на Донбассе ради Нового года: все детали боев

С начала этих суток, 1 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось яркое видео, на котором рождественскую мелодию Николая Леонтовича "Щедрик" соединили с кадрами боев украинских воинов в зоне ООС на Донбассе, а также со звуками выстрелов и канонады.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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