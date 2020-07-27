Террористы "засветили" маршрут танков, обстреливающих ВСУ

Виктория Довгань Расследования 11:08, 27.07.2020 Обновлено: 12:09, 27.07.2020

В сети появилась карта с маршрутом взвода российских танков, которые регулярно обстреливают позиции воинов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Ее обнародовали на Telegram-канале "Добрый Шубин", уточнив, что снимок был сделан в районе донецкого аэропорта.

В сети показали маршрут передвижения взвода российских танков под Донецком
Telegram-канал "Добрый Шубин"

Как утверждает автор, все танки оснащены приборами ночного видения, а их экипажи состоят из россиян. "Все, что нужно знать о "гражданской войне" в Украине", – отмечается под кадрами, сделанными со спутника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети обнародовали координаты базы оккупантов во временно захваченном Донецке, где размещены танки и БТРы российских наемников.

  • Этот объект расположен в непосредственной близости к жилым кварталам.

  • Еще одну военную базу террористы "ДНР" обустроили в оккупированной Макеевке Донецкой области – на территории детской колонии.

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