Террористы заминировали зону разведения под Петровским, – ОБСЕ

Виктория Довгань Расследования 12:37, 23.06.2020 Обновлено: 13:13, 23.06.2020

Российские террористы на Донбассе попались на минировании территории возле участка разведения войск "Петровское".

Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook со ссылкой на украинскую сторону СЦКК вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а также СММ ОБСЕ. Кроме того, наблюдатели заметили большое скопление вагонов-цистерн, вероятно с горюче-смазочными материалами, и тяжелого вооружения захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.

В частности, в ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольных правительству Украины территориях, вблизи поселка Новогригорьевка, на полигоне возле поселка Миусинск и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода, а именно:

  • шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 "Жаба";

  • четырнадцать 152 мм и 122 мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика";

  • четырнадцать 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град";

  • шесть 100 мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";

  • шестнадцать 152 мм буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "МстаБ".

Кроме того, на неподконтрольных правительству Украины территориях на полигоне вблизи поселка Мирное, на территории объекта у поселка Хрустальный и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области БПЛА СММ обнаружил:

  • четырнадцать зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса";

  • семь 120 мм минометов 2Б11 "Сани";

  • шестнадцать 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика";

  • шесть 100 мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";

  • семнадцать 122 мм буксируемых гаубиц Д-30А "Жаба";

  • тридцать один Т-64 и Т-72;

  • не менее 40 боевых машин пехоты.

"УС СЦКК отмечает, что в пределах участка разведения №3 "Петровское" на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил и 60 противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами этого участка в поле", – отметили в сводке, рассказывая о грубых нарушениях террористов.

Что касается цистерн с топливом для военной техники оккупантов в количестве 15 резервуаров, то их присутствие зафиксировали на железнодорожной станции вблизи поселка Вознесеновка.

УС СЦКК пришла к выводу, что российско-оккупационные войска в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

"Враг снова проявляет заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и сознательно ухудшает гуманитарную ситуацию на Донбассе, систематически увеличивает количество мин на существующих минных полях, особенно в пределах участков разведения", – подчеркнули украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая СММ ОБСЕ заметила проведение работ российскими оккупантами по восстановлению позиций вблизи населенного пункта Петровское на Донбассе. Ранее оттуда были отведены войска.

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