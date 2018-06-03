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Террористы захватили в плен украинских военных на Донбассе: стали известны новые подробности

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Украинские военнослужащие в Луганской области, которые исчезли после выдвижения к передовому посту 26 мая, попали в плен террористов.

Бойцов захватила вражеская диверсионно-разведывательная группа, сообщает пресс-центр 14 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы - и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что командование пытается освободить из плена воинов, на которых может оказываться давление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что пропавший во время боя в зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вернулся в расположение своего подразделения.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРВооруженные силы Украины
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