Террористы захватили в плен украинских военных на Донбассе: стали известны новые подробности

Украинские военнослужащие в Луганской области, которые исчезли после выдвижения к передовому посту 26 мая, попали в плен террористов.

Бойцов захватила вражеская диверсионно-разведывательная группа, сообщает пресс-центр 14 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы - и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование пытается освободить из плена воинов, на которых может оказываться давление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что пропавший во время боя в зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вернулся в расположение своего подразделения.