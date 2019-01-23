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Террористы захватили в плен еще одного бойца ВСУ: что известно

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На Донбассе, где идет война за независимость Украины, 23 января пропал военнослужащий ВСУ. Террористы заявили, что взяли его в плен.

Как говорится на странице 79-й десантно-штурмовой бригады (Николаев) в Facebook, отсутствие бойца заметили около четырех утра.

"В районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военный разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - отмечается в сообщении.

Террористы захватили в плен еще одного бойца ВСУ: что известно

79 десантно-штурмовая бригада, Facebook

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Как сообщили сепаратистские сайты, военнослужащий ВСУ взят в плен силами "Народной милиции" "ДНР" на мариупольском направлении.

В бригаде отметили, что в настоящее время организован поиск бойца, принимаются меры, чтобы установить его место нахождения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно на Донбассе пропал военнослужащий. Террористы "ДНР" утверждали, что взяли в плен украинского силовика, бойца 58-й ОМПБр Станислава Панченко.

  • Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили факт пленения Панченко.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
как можно похитить бойца из разведки? сам сдался, однозначно
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Serov Oleg
Serov Oleg
косяком сдаваться пошли сонечки....жрать и помыться очень хочется
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Дудко Олег
Дудко Олег
Похоже это планы генштаба Украины. Количество пленных перевалит за 200 тысяч. ДНР их не прокормит и не хватит личного состава для охраны. Кранты вам сепаратисты.СУХЕС.
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