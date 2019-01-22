Террористы захватили в плен бойца ВСУ: опубликовано видео жесткого ''допроса'' 

В Вооруженных силах Украины подтвердили факт пленения бойца 58-й Отдельной мотопехотной бригады Сухопутный войск (место дислокации – Сумы) Станислава Панченко.

Военнослужащий пропал несколько дней назад на Донбассе, террористы опубликовали видеозапись с ним (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

"Панченко Станислав Мирославович действительно боец 58 ОМПБр. Мы акцентируем внимание на то, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военнослужащего", - говорится на странице 58-ой ОМПБр в Facebook.

"Подтверждением этому является то, что видеообращение опубликовано только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы", - отмечается в сообщении.

Станислав Панченко Скриншот видео

В ВСУ напомнили, что все информационные материалы пророссийских наемников являются "ничем иным как элементом информационной войны".

Отметим, видеоролик был опубликован "народной милицией" "ДНР" 21 января. На нем парень рассказывает, что родился 3 января 1999 года в Попово Полтавской области, был судим за "гоп-стоп", грабеж, и на суде за него ходатайствовало военное руководство, чтобы ему дали условный срок.

По словам Панченко, 17 января он "решил набухаться", выпил с другим военным, "Лебедем", полтора литра водки, выпустил сослуживцу очередь из зенитки и пошел на позиции "ДНР", "убивать" врагов, где в него не стали стрелять, а лишь скрутили. Кроме того, парень подтвердил фейки пророссийской пропаганды о якобы подготовке ВСУ химической атаки против жителей Донбасса. Во время всей записи военный постоянно смотрел в точку над камерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время боевых действий военнослужащие ВСУ взяли в плен оккупанта.

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