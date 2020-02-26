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26 февраля • обновлено в 21:20
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Наемники Путина задумали подставить ВСУ на Донбассе: раскрыт коварный план

2.3т
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Российские наемники задумали дискредитировать украинских защитников на Донбассе, сфальсифицировав "обстрелы" при помощи пропагандистов из РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил волонтер Роман Доник. Говорит, схема уже была не раз использована Кремлем.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты проводят сбор фото и видео материалов зданий, которые были разрушены в ходе активных боевых действий в 14-16 годах. Все эти факты будут подаваться как свежие, с элементами фальсификаций. Пропагандисты из состава российских СМИ будут представлять эти материалы, как "доказательства" обстрелов населенных пунктов с гражданским населением силами ООС в настоящем времени", – написал он.

Наемники Путина задумали подставить ВСУ на Донбассе

Наемники Путина задумали подставить ВСУ на Донбассе

ipress.ua

По словам Доника, кроме пропаганды, существует еще одна – главная – причина таких действий. Так, наемники хотят скрыть массовые хищения командирами оккупационных войск и местной "властью" ресурсов, которые выделяются международными организациями на восстановление населенных пунктов.

"Есть большая вероятность, что боевики в ближайшее время будут обстреливать населенные пункты, находящиеся на оккупированной территории, чтобы списать все на силы ООС и показать "повторные разрушения", – предупредил волонтер.

"Российские наемники действуют по обкатанной схеме. Эту схема была успешна реализована в чеченской войне, когда на бумаге некоторые населенные пункты, школы, больницы по 3-4 раза "восстанавливались", а потом опять разрушались повстанцами. Так, в свое время, были украдены из российского бюджета миллиарды долларов. Сейчас эту схему хотят запустить на оккупированном Донбассе", – резюмировал Доник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российское оккупационное командование начало распространять фейки о якобы подготовке наступления сил Операции объединенных сил в форме блицкрига, чтобы посеять панику на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Фейки российских СМИ российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
пропаганда ООС Вооруженные силы Украины фейки
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
А представвляться они будут как граждане новососсии или как граждане Украины ?
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Дудко Олег
Дудко Олег
"ресурсов, которые выделяются международными организациями на восстановление населенных пунктов." Оборжаться. Назовите такую организацию, которая выделила что нибудь на территориях Д,Н,Р. Или сеп,арат,исты разворовывают сре,дства, которые выделяются Украине?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-коварный план тут
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