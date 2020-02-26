Наемники Путина задумали подставить ВСУ на Донбассе: раскрыт коварный план

Российские наемники задумали дискредитировать украинских защитников на Донбассе, сфальсифицировав "обстрелы" при помощи пропагандистов из РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил волонтер Роман Доник. Говорит, схема уже была не раз использована Кремлем.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты проводят сбор фото и видео материалов зданий, которые были разрушены в ходе активных боевых действий в 14-16 годах. Все эти факты будут подаваться как свежие, с элементами фальсификаций. Пропагандисты из состава российских СМИ будут представлять эти материалы, как "доказательства" обстрелов населенных пунктов с гражданским населением силами ООС в настоящем времени", – написал он.

Наемники Путина задумали подставить ВСУ на Донбассе ipress.ua

По словам Доника, кроме пропаганды, существует еще одна – главная – причина таких действий. Так, наемники хотят скрыть массовые хищения командирами оккупационных войск и местной "властью" ресурсов, которые выделяются международными организациями на восстановление населенных пунктов.

"Есть большая вероятность, что боевики в ближайшее время будут обстреливать населенные пункты, находящиеся на оккупированной территории, чтобы списать все на силы ООС и показать "повторные разрушения", – предупредил волонтер.

"Российские наемники действуют по обкатанной схеме. Эту схема была успешна реализована в чеченской войне, когда на бумаге некоторые населенные пункты, школы, больницы по 3-4 раза "восстанавливались", а потом опять разрушались повстанцами. Так, в свое время, были украдены из российского бюджета миллиарды долларов. Сейчас эту схему хотят запустить на оккупированном Донбассе", – резюмировал Доник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российское оккупационное командование начало распространять фейки о якобы подготовке наступления сил Операции объединенных сил в форме блицкрига, чтобы посеять панику на Донбассе.

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