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17 сентября • обновлено в 10:34
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Террористы задумали новую подлость на Донбассе: фотофакт

1.1т Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР" начали сооружать новые наблюдательные пункты в лесопосадке у Станицы Луганской, несмотря на двухстороннее разведение войск возле этого населенного пункта.

Что касается тех постов, которые оккупанты должны были убрать, то они также продолжают функционировать, сообщается на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"НПшки свои боевики так и не свернули. Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке. Вместе с тем, видим также активное восстановление моста с их стороны – шутим между собой, что это же надо было – ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы", – рассказал один из военнослужащих 46-й бригады ВСУ, которая держит оборону на Луганщине.

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Боевики активизировались на мосту в Станице Луганской

Боевики активизировались на мосту в Станице Луганской

Facebook "Повернись живим"

Террористы "ЛНР" строят новые наблюдательные пункты в Станице Луганской

Террористы "ЛНР" строят новые наблюдательные пункты в Станице Луганской

Facebook "Повернись живим"

Старые посты оккупантов также продолжают действовать

Старые посты оккупантов также продолжают действовать

Facebook "Повернись живим"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 представителям "Укртрансмоста".

Напомним, в конце июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил обеих сторон в Станице Луганской на Донбассе, а также демонтаж укрепленных позиций.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Повернись живим
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Значит будет много шмаки рагу из ВСУшных алкашей.
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филипп филипыч
филипп филипыч
зачем подло строить наблюдательные пункты? берите пример с всушников они их строят с честью и достоинством))
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филипп филипыч
филипп филипыч
шутники шутят про ростов а убивают украинцев.
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