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Террористы выжигают дома мирных жителей на Донбассе

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В районе Чигири пгт Южное Донецкой области террористы по ночам выжигают дома обстрелами из минометов.

Об этом сообщили в Министерстве по делам оккупированных территорий по результатам визита сотрудников ведомства на Донетчину.

"Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания ", - сказано в сообщении.

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В Министерстве добавили, что в р-не Чигири сгорели 9 домов. Погасить пожары не было возможности, поскольку дорога в населенный пункт простреливается террористами и доступа транспорта нет.

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Местные жители на ночь оставляют свои дома и только днем возвращаются. При этом раненых и маломобильных в поселке нет.

В ведомстве подчеркнули, что гражданские обеспечены гуманитарной помощью и принудительной эвакуации не хотят.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня террористы напали на украинских пограничников на КПВВ "Майорск".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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