Террористы выжигают дома мирных жителей на Донбассе

В районе Чигири пгт Южное Донецкой области террористы по ночам выжигают дома обстрелами из минометов.

Об этом сообщили в Министерстве по делам оккупированных территорий по результатам визита сотрудников ведомства на Донетчину.

"Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания ", - сказано в сообщении.

В Министерстве добавили, что в р-не Чигири сгорели 9 домов. Погасить пожары не было возможности, поскольку дорога в населенный пункт простреливается террористами и доступа транспорта нет.

Местные жители на ночь оставляют свои дома и только днем возвращаются. При этом раненых и маломобильных в поселке нет.

В ведомстве подчеркнули, что гражданские обеспечены гуманитарной помощью и принудительной эвакуации не хотят.

Працівники Сектору #МТОТ в Донецькій обл.відвідали смт #Південне,р-н #Чигирі, що обстрілюється бойовиками.Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців,аби змусити їх залишити селище.Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку pic.twitter.com/ulCeZt06dt — МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 июня 2018 г.

9 будинків в р-ні #Чигирі згоріли.Гасити пожежі неможливо,доступ транспорту відсутній,дорога прострілюється бойовиками.Місцеві вночі залишають будинки,повертаються вдень.Поранених і маломобільних в смт #Південне немає.Люди забезпечені гум.допомогою, не хочуть примусової евакуації pic.twitter.com/jagPmG246m — МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня террористы напали на украинских пограничников на КПВВ "Майорск".