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Террористы выстроили армаду военной техники под Луганском - ОБСЕ

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Террористы "ЛНР" выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня и БТРов на окраине оккупированного Луганска.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает СММ в Twitter.

По его словам, вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности.

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"А именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", – сказано в сообщении.

В ОБСЕ также опубликовали фото техники, снятое с воздуха, на котором запечатлены по 7 ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц, 10 гаубиц на буксире, а также по 7 танков Т-72, БМП и БТРов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ОБСЕ передали, что террористы сосредоточили в аэропорту оккупированного Луганска почти четыре десятка единиц бронетехники.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Хуг
Место
УкраинаЛуганск
Объект
ОБСЕ
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