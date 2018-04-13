Террористы выстроили армаду военной техники под Луганском - ОБСЕ

Террористы "ЛНР" выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня и БТРов на окраине оккупированного Луганска.
Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает СММ в Twitter.
По его словам, вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности.
"А именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", – сказано в сообщении.
В ОБСЕ также опубликовали фото техники, снятое с воздуха, на котором запечатлены по 7 ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц, 10 гаубиц на буксире, а также по 7 танков Т-72, БМП и БТРов.
Хуг: Вооруженные формирования в #Луганск'e объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно - разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраинах Луганска pic.twitter.com/bUCDVqV7hj— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 13 апреля 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в ОБСЕ передали, что террористы сосредоточили в аэропорту оккупированного Луганска почти четыре десятка единиц бронетехники.
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