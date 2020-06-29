Террористы выпустили ракету по мирному поселку на Донбассе и получили отпор от ВСУ

Российские террористы на Донбассе 28 июня осуществили ракетный обстрел из ПТУРа населенного пункта Пивничне вблизи Торецка. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, украинские защитники, удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 28 июня воины ВСУ уничтожили двух и ранили одного захватчика.

Офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил на своем Telegram-канале, что они служили в рядах 9 ОМСП и 4 ОМСБр. Что касается потерь среди защитников Украины, то их за минувшие сутки нет.

В целом 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал наши оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитниках Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался у Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

С начала текущих суток, 29 июня, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников также нет. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL: