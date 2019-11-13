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13 ноября • обновлено в 18:11
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"Правосеки-н*цисты": террористы выдали дикий фейк о подрыве воинов ВСУ

1.4т
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Террористы "Л/ДНР", которые устроили подрыв воинов ВСУ на Донбассе, обвинили в этом преступлении украинских добровольцев.

Этот вброс они начали распространять на своих информационных каналах. Скриншот такого фейка опубликовал на странице блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Фейк оккупантов о подрыве воинов ВСУ

Фейк оккупантов о подрыве воинов ВСУ

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

"Корми вату д*рьмом. В очередной раз "боярышник ньюз", пропагандисты и рупоры Кремля разгоняют фейк о якобы противостоянии воинов ВСУ и добровольцев "Правого сектора". Незадолго до этого они обвинили ПС в обстреле из ПТУР грузовика ВСУ, сегодня уже написали что воины ПС посягнули на командира 128 отдельной механизированной бригады, установив неизвестное взрывное устройство", – возмутился украинский военный.

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Подрыв воинов ВСУ

Подрыв воинов ВСУ

"РБК-Украина"

Он подчеркнул, что это является частью стратегии оккупантов на информационном фронте по сталкиванию защитников Украины. В этой связи Штефан призвал общество сохранять здравый смысл, анализировать любую информацию и думать. Ведь информационная гигиена – это неотъемлемая часть успешной борьбы с агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 ноября двое украинских военнослужащих подорвались в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Одним из раненных является командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Евгений Коростелев.

  • Оба военных были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Одному оторвало стопу и перебило голень, у второго – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе российская пропаганда Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Мир Миру
Мир Миру
Ніхто в таке ла*но не повірить, хіба що Сивоха :о)))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,если отбросить ругательства в сторону республик то он ничего не сказал! А аргументировано этот " офицер" может доказать ,что это фейк ? Или умишка не хватает!))))
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Исаев Максим
Исаев Максим
ВоЕны света по небу летят - гомики сели на свой же снаряд!
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