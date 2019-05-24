Террористы всю ночь вели огонь по ВСУ: в ООС сообщили тревожные вести

С начала суток, 24 мая, террористы на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ.
В результате обстрелов один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"По состоянию на 12:00, 24 мая, российско-оккупационные войска открывали огонь четыре раза. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военный мобильный госпиталь", – сообщил спикер военного ведомства Максим Праута на брифинге в Киеве.
Сообщается, что на Луганском направлении с 8 утра противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Майорска.
Также боевики активно вели обстрел на Донецком направлении. В частности, со стороны села Верхнешироковское террористы обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты украинских военнослужащих вблизи поселка Гнутово.
Также после часа ночи со стороны села Саханка боевики вели огонь в районе Лебединского, применяя автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
"Около 5 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко Новотроицкого", – сообщили военные.
Как сообщал OBOZREVATEL, силы ООС уничтожили выстрелом из ПТРК укрепленную огневую позицию пулемета НСВ-12,7 "Утес" террористов "ДНР".
Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе убили террориста "ДНР" Роман Беленко "Треху", родом из Донецка.
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