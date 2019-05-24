ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Террористы всю ночь вели огонь по ВСУ: в ООС сообщили тревожные вести

788Читать материал на украинском

С начала суток, 24 мая, террористы на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"По состоянию на 12:00, 24 мая, российско-оккупационные войска открывали огонь четыре раза. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военный мобильный госпиталь", – сообщил спикер военного ведомства Максим Праута на брифинге в Киеве.

Новости
"Судьба - стать Героем": в Днепре умер тяжелораненый боец ООС

Сообщается, что на Луганском направлении с 8 утра противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Майорска.

Также боевики активно вели обстрел на Донецком направлении. В частности, со стороны села Верхнешироковское террористы обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты украинских военнослужащих вблизи поселка Гнутово.

Также после часа ночи со стороны села Саханка боевики вели огонь в районе Лебединского, применяя автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

"Около 5 утра оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко Новотроицкого", – сообщили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы ООС уничтожили выстрелом из ПТРК укрепленную огневую позицию пулемета НСВ-12,7 "Утес" террористов "ДНР".

Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе убили террориста "ДНР" Роман Беленко "Треху", родом из Донецка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Темы
ВойнаВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСмировой терроризмвойнаНовости ДонбассаМинистерство обороны УкраиныВСУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Что сопли то жуёте, шкуры свиные ? Где мощный, яркий и жесткий ответ ? Опять донбассца по губам провели свиным томосом )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения