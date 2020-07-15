Террористы вернули ВСУ тело погибшего воина

Ирина Кулинич Расследования 14:39, 15.07.2020 Обновлено: 14:44, 15.07.2020

В среду, 15 июля, террористы "Л/ДНР" вернули представителям Вооруженных сил Украины тело воина, погибшего 13 июля под Зайцевым.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

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Расследования

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