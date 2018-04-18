Террористы в Донецке объявили тревогу: начались жаркие бои

Террористы начали обстреливать из Донецка позиции украинских военнослужащих, а также объявили в городе тревогу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

"Сейчас из Донецка противник открыл огонь из 152 мм арты. Сейчас идет обстрел наших позиций в направлении Авдеевки, Песков и ясиноватской развязки. Уже полчаса противник ведет огонь из 82мм и 120мм минометов", - рассказал он.

Кабакаев добавил, что из-за объявленной тревоги в Донецке на патрулирование выехало несколько нарядов "МГБ", которые якобы ловят диверсантов.

Как писал "Обозреватель", накануне на Донбассе прошли мощные бои, в результате которых ВСУ понесли потери.