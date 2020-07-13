Террористы на Донбассе понесли значительные потери: разведка озвучила свежие данные

Террористы на оккупированном Донбассе понесли значительные потери за последнюю неделю.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на данные разведки, с 6 по 12 июля было ликвидировано 25 наемников российско-оккупационных войск.

При этом ранены и травмированы еще 16 человек.

"Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожено 6 единиц вражеской техники. Среди них две самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм 2С1 и две артиллерийские гаубицы калибра 152 мм 2А65 "Мста Б" наши воины уничтожили во время ответного огня на вражеские обстрелы", – говорится в сообщении.

Также ВСУ огнем существенно повредили и вывели из строя бронеавтомобиль производства РФ "Тигр" и один армейский колесный внедорожник.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб российский террорист "ДНР" Иван "Зубик" Зубов с Набережных Челнов (РФ). Вероятно, он воевал в рядах так называемых "казаков".