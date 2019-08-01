Террористы устроили саботаж на мосту в "ЛНР": что произошло

Террористы "ЛНР" отказались пускать саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону моста около Станицы Луганской на Донбассе для разминирования территории.

Об этом сообщила в четверг, 1 августа,пресс-служба Станично-Луганской РГА, которая опубликовала подтверждающее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны, что террористы не позволят проводить работы на той стороне моста.

Мост около Станицы Луганской Гордон

Как уточняют "Новости Донбасса", разминирование на другой стороне должны провести именно украинские саперы.

"Если даже так называемые саперы боевиков сделают это, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" – заявили в РГА.

Отмечается, что вопрос доступа саперов ГСЧС будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. В РГА рассказали также, что на КПВВ "Станица Луганская" приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий, который намерен содействовать решению конфликта.

Саперы ГСЧС приступили к разминированию территории около моста утром 1 августа в соответствии с договоренностями, достигнутыми на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Отметим, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста и оговорить начало разминирования как подготовительного этапа ремонтных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут войска.

Для пересекающих линию разграничения местных жителей запустили бесплатный автобус к мосту, за что они выразили благодарность Украине.

24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста.

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