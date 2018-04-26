Террористы устроили расправу на Донбассе: ранены 11 воинов АТО

Террористы на Донбассе 25 апреля совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате восемь украинских защитников были ранены. Еще трое военнослужащих - получили боевое травмирования, передает пресс-центр АТО.

Сообщается, что на луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганского.

"Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП - под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию - в районе Зайцевого, а 120 и 82 мм минометы - неподалеку Троицкого", - сказано в сообщении.

Кроме этого, по защитникам Новозвановки огонь велся с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия - в районе Малинового.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка", Водяного и Гнутово.

Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП - под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - близ Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецком и Песков, а из стрелкового оружия - по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Опытного.

Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово - враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Как сообщал "Обозреватель", 24 апреля террористы осуществили 69 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, применив запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Ранены были 11 бойцов АТО.