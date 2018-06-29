Террористы устроили провокацию на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ

"ДНР" попытались снять флаг Украины на одной из позиций ВСУ в районе Авдеевки (Донецкая область), но получили жесткий отпор.

"Цена за посягательство на Государственный символ Украины - смерть! На День Конституции Украины боевики под прикрытием огневых средств своих оккупационных войск, решили сделать провокацию и снять Государственный флаг Украины на одной из позиций в районе н.п.Авдеевка", — написал на своей странице в Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

По его словам, двое оккупантов были убиты на месте.

"Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне. Все будет Украина и победа за нами!", — добавил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL,28 июня ВСУ мощно ударили по "Л/ДНР" и террористы понесли серьезные потери.