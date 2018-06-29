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Террористы устроили провокацию на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ

3.6тЧитать новость на украинском

"ДНР" попытались снять флаг Украины на одной из позиций ВСУ в районе Авдеевки (Донецкая область), но получили жесткий отпор.

"Цена за посягательство на Государственный символ Украины - смерть! На День Конституции Украины боевики под прикрытием огневых средств своих оккупационных войск, решили сделать провокацию и снять Государственный флаг Украины на одной из позиций в районе н.п.Авдеевка", — написал на своей странице в Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

По его словам, двое оккупантов были убиты на месте.

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"Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне. Все будет Украина и победа за нами!", — добавил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL,28 июня ВСУ мощно ударили по "Л/ДНР" и террористы понесли серьезные потери.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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