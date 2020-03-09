Террористы устроили подлый обстрел на Донбассе: у Украины потери

В пятницу, 8 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, еще шестеро военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Униан
Обстрелы в ООС
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды неподалеку Опытного – из 82-мм минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;
два раза вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Верхнеторецком – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы один раз стреляли из гранатометов вблизи населенного пункта Хутор Свободный.
Оккупанты из противотанкового гранатомета обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к украинским позициям. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение.
Кроме того, во время вражеских обстрелов еще три украинских защитника получили ранения.
"Подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL ранее, наемники Путина устроили очередной теракт на Донбассе. Во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель.
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