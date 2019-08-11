Террористы устроили подлую диверсию на Донбассе: ВСУ понесли потери

За минувшие сутки, 10 августа, террористы на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, и один получил ранения.

Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи пищевики - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово – с станковой противотанкового гранатомета;

трижды в районе Лебединского – с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи опытно – с ручного противотанкового гранатомета.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских воинов обстреляли четыре раза:

неподалеку Светлодарска – с автоматического гранатомета;

вблизи Луганского – с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Катериновки – с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганское – с применением подствольного гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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