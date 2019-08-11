Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы устроили подлую диверсию на Донбассе: ВСУ понесли потери

368 Читать материал на украинском

За минувшие сутки, 10 августа, террористы на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, и один получил ранения.

Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.

Новости
Восстановление Донбаса: экономист напомнил о суммах дотаций в мирное время

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи пищевики - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Гнутово – с станковой противотанкового гранатомета;

  • трижды в районе Лебединского – с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи опытно – с ручного противотанкового гранатомета.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских воинов обстреляли четыре раза:

  • неподалеку Светлодарска – с автоматического гранатомета;

  • вблизи Луганского – с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • в районе Катериновки – с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

  • вблизи Новолуганское – с применением подствольного гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Темы
Война Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...