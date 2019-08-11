Террористы устроили подлую диверсию на Донбассе: ВСУ понесли потери

За минувшие сутки, 10 августа, террористы на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, и один получил ранения.
Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи пищевики - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутово – с станковой противотанкового гранатомета;
трижды в районе Лебединского – с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи опытно – с ручного противотанкового гранатомета.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских воинов обстреляли четыре раза:
неподалеку Светлодарска – с автоматического гранатомета;
вблизи Луганского – с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе Катериновки – с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганское – с применением подствольного гранатомета.
Как сообщал OBOZREVATEL, новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
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