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Террористы устроили подлую диверсию на Донбассе: ранен боец ВСУ

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В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.

На одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). В результате был ранен один военный.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

ТСН

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил: возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя, Лебединского и Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил – в районе Светлодарска.

Террористы устроили подлую диверсию на Донбассе: ранен боец ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа террористы устроили на Донбассе обстрелы в нарушение режима перемирия. После ранения одного из украинских военных его срочно эвакуировали в мобильный госпиталь.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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