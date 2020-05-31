Террористы устроили опасную провокацию на Донбассе: ВСУ ответили

В течение 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Украинские воины немедленно отреагировали на это и заставили противника прекратить агрессивные действия.

Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил на своей странице в Facebook. С начала суток потерь среди защитников Украины в результате вражеских обстрелов не было.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого, террористы открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вот в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Орехового, враг использовал минометы калибра 82 мм.

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