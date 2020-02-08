Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе

За прошедшие сутки, 7 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов среди украинских военных потерь не было.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали в пресс-центре Операции объединенных сил на Донбассе.

Обстрел на Донбассе Фокус

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы по украинским позициям рядом с Новомихайловкой и Васильевкой.

Карта mediarnbo.org

Еще четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Орехово, рядом с Крымским и в районе населенного пункта Гладосово.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

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