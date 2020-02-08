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8 февраля • обновлено в 08:13
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Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе

1.2т
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За прошедшие сутки, 7 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов среди украинских военных потерь не было.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали в пресс-центре Операции объединенных сил на Донбассе.

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Обстрел на Донбассе

Обстрел на Донбассе

Фокус

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы по украинским позициям рядом с Новомихайловкой и Васильевкой.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Еще четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Орехово, рядом с Крымским и в районе населенного пункта Гладосово.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС
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Юг Руси
Юг Руси
"... масштабный обстрел ..." - но - "потерьнебыло" ))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Юг Руси, йух соси.
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