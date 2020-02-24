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24 февраля • обновлено в 09:55
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Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ВСУ выстояли

1.8т
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За прошедшие сутки, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.

К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи Талаковка – с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по позициям наших защитников гранатометный выстрел.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов по позициям ВСУ:

  • рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 мм враг выпустил пять мин, четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • дважды неподалеку Орехового – из 120-мм миномета (29 мин);

  • два раза в районе Новоалександровки – со ствольной артиллерии калибра 122 мм (10 снарядов) и со 120-мм миномета (восемь мин);

  • рядом с Хутором Вольным – из миномета калибра 82 мм (шесть мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Золотого-4 – с 82-мм минометов (15 мин);

  • неподалеку Попасной – из минометов калибра 82 мм (14 мин);

  • в районе Новозвановки – с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

  • два раза рядом с Луганским – из миномета калибра 120 мм (две мины) и с 82-мм минометов (девять мин), а также из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

  • вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая – из артиллерийских систем калибра 122 мм (20 снарядов).

Как добавили в штабе ООС, с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли и потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 февраля на Луганском направлении террористы развязали бой с ВСУ – ситуация резко обострилась. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минского договоренностями.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это те шо с майдану прехали?
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Ку Алексей
Ку Алексей
Это понятно. но где новость про сыночка Порошенко?
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Ку Алексей
Ку Алексей
Сироткин Андрюха, https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
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0
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ку Алексей, А чо он натворил?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А чо...российская авиация опять не участвовала??Эх....
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