Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ВСУ выстояли

За прошедшие сутки, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.

К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Талаковка – с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по позициям наших защитников гранатометный выстрел.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов по позициям ВСУ:

рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 мм враг выпустил пять мин, четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Орехового – из 120-мм миномета (29 мин);

два раза в районе Новоалександровки – со ствольной артиллерии калибра 122 мм (10 снарядов) и со 120-мм миномета (восемь мин);

рядом с Хутором Вольным – из миномета калибра 82 мм (шесть мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 – с 82-мм минометов (15 мин);

неподалеку Попасной – из минометов калибра 82 мм (14 мин);

в районе Новозвановки – с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с Луганским – из миномета калибра 120 мм (две мины) и с 82-мм минометов (девять мин), а также из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Кондрашевская Новая – из артиллерийских систем калибра 122 мм (20 снарядов).

Как добавили в штабе ООС, с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли и потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 февраля на Луганском направлении террористы развязали бой с ВСУ – ситуация резко обострилась. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минского договоренностями.

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