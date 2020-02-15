Главная Новости
15 февраля • обновлено в 07:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ранен боец ВСУ

635
Читать материал на украинском

В пятницу, 14 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе получил ранения один украинский защитник.

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 13 раз нарушили режим прекращения огня. Сведения опубликовали в пресс-центре штаба ООС.

Новости
ВСУ нарастили мощь новыми станциями спутниковой связи. Фото

Противник обстреливал позиции из запрещенного миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел на Донбассе

Обстрел на Донбассе

ua.news

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы пять раз стреляли неподалеку Красногоровки, дважды рядом с Лебединским, в районе Тарамчука и вблизи Водяного.

Карта

Карта

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь обстрелов:

  • дважды рядом с Новолуганское - с миномета калибра 82 мм и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • три раза неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм и 82-мм;

  • рядом с Майским - со станкового противотанкового гранатомета, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Хутор Вольный - с миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что волонтер Марина Соколова рассказала проникновенную историю о героической гибели юного воина ВСУ Александра Говорухи и его последних в жизни словах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Пи...з..дят укрофашистскую нечисть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-после обстрела обязательно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги