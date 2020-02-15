Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ранен боец ВСУ

В пятницу, 14 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе получил ранения один украинский защитник.

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 13 раз нарушили режим прекращения огня. Сведения опубликовали в пресс-центре штаба ООС.

Противник обстреливал позиции из запрещенного миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел на Донбассе ua.news

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы пять раз стреляли неподалеку Красногоровки, дважды рядом с Лебединским, в районе Тарамчука и вблизи Водяного.

Карта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь обстрелов:

дважды рядом с Новолуганское - с миномета калибра 82 мм и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

три раза неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм и 82-мм;

рядом с Майским - со станкового противотанкового гранатомета, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Хутор Вольный - с миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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