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25 января • обновлено в 08:24
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Террористы устроили масштабный обстрел на Донбассе: ранен боец ВСУ

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В результате вражеских обстрелов 24 января получил ранения один украинский военный. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция Объединенных сил" в Facebook.

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Обстрел в ООС

Обстрел в ООС

Цензор.НЕТ

Также присутствовала снайперская активность. Восемь обстрелов открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза неподалеку Талаковки, дважды рядом с Песками, вблизи Павлополя, два раза в районе населенного пункта Опытное и неподалеку Невельского.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского, дважды неподалеку от населенного пункта Луганское и рядом с Ореховим.

С началом суток 25 января российские наемники из станкового противотанкового гранатомета произвели пять выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе в среду, 22 января, российские наемники шесть раз нарушили режим тишины. В результате погиб один украинский военный.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
террористы "ДНР" Донбасс
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Карина Бондаренко,...… А ты спой ла.ла..ла , может и полегчает.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
что бы не ранили нужно залягать.на уверен 100% это была ответка
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