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Террористы устроили кровавую провокацию на Донбассе: штаб ООС сообщил плохие новости

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Террористы "Л/ДНР" во вторник, 20 августа, трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения, он доставлен в военный мобильный госпиталь. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Известно, что боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Террористы устроили подлую диверсию на Донбассе: ранен боец ВСУ

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Експрес

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаковки по направлению Пикуз – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Южного по направлению шахты имени Гагарина – из ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа террористы также устроили на Донбассе обстрелы в нарушение режима перемирия. После ранения одного из украинских военных срочно эвакуировали в мобильный госпиталь.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины Новости ДНР Новости ЛНР
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Террористы? А где подлые вооружённые российские формирования?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Снова кучка дохлых укропов? Обыденно уже. Сволонтёры ВСУ станут еще богаче, но ненадолго )))
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Иваныч Иван
Иваныч Иван
Был этим летом в Крыму. Хохлами там и не пахнет. Забудьте о Крыме, там сейчас лучше с каждым днем без вас.
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