Террористы устроили кровавую провокацию на Донбассе: штаб ООС сообщил плохие новости

Террористы "Л/ДНР" во вторник, 20 августа, трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения, он доставлен в военный мобильный госпиталь. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Известно, что боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ООС на Донбассе Експрес

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Талаковки по направлению Пикуз – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Южного по направлению шахты имени Гагарина – из ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа террористы также устроили на Донбассе обстрелы в нарушение режима перемирия. После ранения одного из украинских военных срочно эвакуировали в мобильный госпиталь.

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