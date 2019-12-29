Террористы устроили ДТП во время обмена пленными: фото

Во время большого обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, террористы самопровозглашенной "ЛНР" устроили ДТП на КПВВ "Майорск" под Горловкой Донецкой области.
Автобус боевиков прочесал микроавтобус "Sprinter". Фото аварии опубликовали в Telegram-канале donetchanyn (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Дырявые в своём репертуаре. Во время обмена автобус из ЛыНыРы прочесал Спринтер. Похмелиться забыл?", - говорится в сообщении.
ДТП во время обмена пленными
Telegram-канал donetchanyn
ДТП во время обмена пленными
Telegram-канал donetchanyn
Ранее OBOZREVATEL писал, что террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации.
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