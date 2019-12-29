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29 декабря • обновлено в 21:05
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Террористы устроили ДТП во время обмена пленными: фото

1.8т
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Во время большого обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, террористы самопровозглашенной "ЛНР" устроили ДТП на КПВВ "Майорск" под Горловкой Донецкой области.

Автобус боевиков прочесал микроавтобус "Sprinter". Фото аварии опубликовали в Telegram-канале donetchanyn (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Украина и "Л/ДНР" провели большой обмен пленными: все подробности, фото и видео

"Дырявые в своём репертуаре. Во время обмена автобус из ЛыНыРы прочесал Спринтер. Похмелиться забыл?", - говорится в сообщении.

ДТП во время обмена пленными

ДТП во время обмена пленными

Telegram-канал donetchanyn

ДТП во время обмена пленными

ДТП во время обмена пленными

Telegram-канал donetchanyn

Ранее OBOZREVATEL писал, что террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмен пленными
Теги
террористы "ДНР" ДТП
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Smith Leon
Smith Leon
Обезьяны с правами дырляндии.... С вагонетки пересел на автобус и неучел габариты!!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Smith Leon, эти как ты говоришь с вагонетки ,устроили 5 видов котлов,после которых парашенко завизжал про Минск..
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