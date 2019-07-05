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Террористы устроили бойню на Донбассе: один боец ВСУ погиб, трое ранены

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На Донбассе 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, три – получили ранения и еще трое – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 4 июля двух оккупантов уничтожили и один ранен.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"Укринформ"

Обстрелы велись близ Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Красногоровки, Широкино, Новгородского, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4.

С начала текущих суток, 5 июля, враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского и Новотошковского.

Террористы устроили бойню на Донбассе: один боец ВСУ погиб, 3 ранены

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – заверили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Готовьте мячи, к вечеру "футболистов" доставят.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Шароварники, кушать подано, садитесь жрать лапшу с ушей.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Забавно...а вообще приятно день начался..еще один точно сдох...скоро опять самолет с безногими полетит в Киев..
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