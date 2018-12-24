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Террористы устроили ад: ситуация на Донбассе резко изменилась

20.4тЧитать материал на украинском

На войне за укрепление независимости Украины на Донбассе в течение понедельника, 24 декабря, один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, состоянием на 18:00 террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня сразу 11 раз (дважды применив запрещенное оружие), при том, что минувшие сутки они воздерживались от любых провокаций.

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

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"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", — написано в сводке.

В штабе ООС отметили, что бойцам ВСУ пришлось подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Террористы устроили ад: ситуация на Донбассе резко изменилась

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские оккупационные войска на Донбассе понесли потери из-за неумелого обращения с оружием. Некоторое время на фронте сохранялась тишина, оккупанты предыдущий раз проводили боевые действия 22 декабря, когда также понесли потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Графский Степан
Графский Степан
Он Алекс, ПРикинули и поржали))) Если бы в Россию шли гробы в том количестве о котором ты мечтаешь, то поверь , хохложопый, уже все бы каналы типа Дождя и Эха Москвы, я не говорю про западные, вещали бы об этом постоянно. Пока мы видим лишь , как каждый день хохъложопых скотов, по-тихоньку утилизируют на Донбассе
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
один украинский военнослужащий получил ранение.============И его 20-ю бортами срочно доставили в разные города Украины где его встретили сотни скорых помощей что бы увезти в десятки больниц и тысячи волонтеров срочно встали на паперть что бы обеспечить его хоть самым минимальным что бы не сдох с голоду и холоду.....
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Он Алекс, прикинь??! что все что ты сказал в твой разжиженный и неокрепший мозг вложили ТЕ кто тебя уже 5 лет обманывает и то что война закончится за две недели и то что украинскому войну будут платить 1000 гривен в день (это было обещано когда 10 гривен = 1 доллару иначе 3 000 долларов в месяц) и то что пройдет 2 года (2016) и зарплата украинца будет как зарплата во Франции) и то что вас через 3 года (2017) примут в ЕС и вот это вранье ты сейчас тулишь мне - н67о прости Я не афроуканиец просто не верю вашим врунам …….. а ты значит веришь ……. - тогда у вас правильный прапор - цветов даунов...…...
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Он Алекс
Он Алекс
Ильич Владимир, прикинь ??!! а ватных лохов ихтамнетов, в гробах с номерком на свалку Ростова... и ни почестей ни славы(((( такое, никому не нужное, оболваненное соловьиным пометом несчастное человеческое существо..жуть ...
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Avdeyuk Vladimir
Avdeyuk Vladimir
Кто у вас пишет заголовки? Я понимаю, что вам надо чтобы читателм заходили на страницу и повышали посещаемость сайта и прочие прелести и нищаки. Но, есть стандарты подачи информации, а вот это - банальная и пошлая манипуляция. Выпускаюшему редактору должно быть стыдно за такие перлы. Вы тем самым (такими приемами) понижаете уровень своего ресурса
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Он Алекс
Он Алекс
Avdeyuk Vladimir, да ты шо ???? ты чмо пригожинское долго думало прежде чем такое написать ? или просто скопировал из своей вато методички ? может тогда сьебешь с пониженного Обоза ? навсегда!
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