Террористы устроили ад: ситуация на Донбассе резко изменилась

На войне за укрепление независимости Украины на Донбассе в течение понедельника, 24 декабря, один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, состоянием на 18:00 террористы "Л/ДНР" нарушили режим прекращения огня сразу 11 раз (дважды применив запрещенное оружие), при том, что минувшие сутки они воздерживались от любых провокаций.

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", — написано в сводке.

В штабе ООС отметили, что бойцам ВСУ пришлось подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские оккупационные войска на Донбассе понесли потери из-за неумелого обращения с оружием. Некоторое время на фронте сохранялась тишина, оккупанты предыдущий раз проводили боевые действия 22 декабря, когда также понесли потери.