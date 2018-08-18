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Террористы устроили ад: на Донбассе произошла трагедия с ВСУ

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В субботу, 18 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино. Наряду с этим в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников с минометов калибром 82 мм", - сказано в сводке.

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При этом отмечается, что бойцам ВСУ удалось удержать рубежи. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - написано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, накануне "Л/ДНР" пытались прорваться на Донбассе, 40 раз открыв огонь по позициям защитников Украины. Однако в результате боев террористы понесли потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Щодня гинуть твої захисники, Ненько! Кожен раз читаючи ранкове та вечірнє зведення штабу Команування Об'єднаних Сил я сподіваюся, що "без жертв"! Гинуть мої брати та сестри, як це не прикро... так-так... І СЕСТРИ! Вже який рік ти потопаєш в крові своїх дітей! Мати, ми захищаємо тебе! Щодня, щосекунди! Кожен твій син та донька ризикує своїм життям заради твої-своєї незалежності! Впродовж віків ми захищаємо твої родючі поля, твої квітучі гаї, твої буйні ліси! З самого початку твого існування, Україно! Продовжуємо справу Скіфського війська, Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка! І нікому нас не побороти! Нас не взяли ні Олександр Македонський, ні татро-монголи, ні печеніги, ні Гітлер! І під ПУТЛЕРОМ ми не будемо! Кістьми поляжемо, але поборемо, Ненько! Багато смертей братів і сестер мої ти тримаєш в своїй землі! Вічна їм пам'ять! Слава тобі, Рідна мати-Україно! Смерть нашим з тобою ворогам!
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2 из 24 ответов | показать все
Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, о Господи! чому саме такий дібіл мене зачепив...
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Сверидов Антон, ну как вы там, олигархов победили уже, овцы?... )
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Никакое быдло, возомнившее себя "панивной нацией", - на Донбассе панувать не будет.
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2 из 17 ответов | показать все
Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, ти зовсім не маєш своєї точки зору, бажання розповсюдження нісенітниці в інтернет мережі , воно не твоє, а твоїх працевлаштувальників, то ж я втретє питаю, скільки тобі платять за це?
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, навпаки, я тебе розвів а ти повівся на провокацію
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Ганебне явище - розповсюдження нісенітниці в коментарях! Загинув Герой - син свого народу! Шана тобі, побратиме та вічна пам'ять! Отримавшим поранення скорішого одужання та спокійного продовження військової служби!
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2 из 4 ответов | показать все
Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, свобода - це прагнення до незалежності, тобто ти і твій уявний "народ" прагне незалежності? А хто ж керуватиме твоєю незалежною купою людей?
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Сверидов Антон, эта мысль - о свободе. Стремление к свободе, это - внутренне присущее (имманентное) состояние человека.
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