Террористы устроили ад: на Донбассе произошла трагедия с ВСУ

В субботу, 18 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, в течение суток террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино. Наряду с этим в районе Авдеевки враг обстрелял наших защитников с минометов калибром 82 мм", - сказано в сводке.

При этом отмечается, что бойцам ВСУ удалось удержать рубежи. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - написано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, накануне "Л/ДНР" пытались прорваться на Донбассе, 40 раз открыв огонь по позициям защитников Украины. Однако в результате боев террористы понесли потери.