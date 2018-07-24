Террористы усилили атаки на Донбассе: есть раненые

Террористы так называемых ДНР и ЛНР за минувшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook. В частности, российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорская, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковка, Павлополь, Водяного и Широкино.

Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил с 82-мм минометов, а у Талаковка - с 120-мм миномета.

В результате боевых действий врага двое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, также были ранены 4 оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Донбасса унизили террористов "ЛНР".