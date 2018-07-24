МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Террористы усилили атаки на Донбассе: есть раненые

719Читать новость на украинском

Террористы так называемых ДНР и ЛНР за минувшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook. В частности, российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорская, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковка, Павлополь, Водяного и Широкино.

Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил с 82-мм минометов, а у Талаковка - с 120-мм миномета.

Новости
Террористы отступают: ОС готовятся взять под контроль новый населенный пункт на Донбассе

В результате боевых действий врага двое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, также были ранены 4 оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Донбасса унизили террористов "ЛНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Когда уже наконец эти тырырысты перепиздячат всю хохломразь?
Ответить
1
0

Наши блоги