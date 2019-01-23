Террористы уничтожены! ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

Двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 22 января.

Один представитель ГосЧС пострадал из-за обстрелов террористов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Враг совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГосЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинка", — добавили в ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Широкино.

"Из гранатометов и стрелкового оружия поблизости поселка Павлополь; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Красногоровка", — говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-4.

Mediarnbo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данные о двух украинских бойцах, которые погибли в зоне проведения ООС на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram