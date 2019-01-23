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Террористы уничтожены! ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

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Двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 22 января.

Один представитель ГосЧС пострадал из-за обстрелов террористов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Враг совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГосЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинка", — добавили в ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Широкино.

"Из гранатометов и стрелкового оружия поблизости поселка Павлополь; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Красногоровка", — говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-4.

Террористы уничтожены! ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

Mediarnbo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данные о двух украинских бойцах, которые погибли в зоне проведения ООС на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Ежедневный "Банзай!. Видимо. к вечеру опять "борт с киборгами" приволокут. На разборку. Вчера так было. Снова клянчили йогурты, фаллоимитаторы и использованные презервативы.
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Мощные заголовки для кастрюль . Не иначе как трусливый вальцман штампует . 😂
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Оперативная обстановка В минувшие сутки в Луганской и Донецкой народной республике зафиксировано 20 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских войск. На Донецком направлении Вооруженные силы Украины применяли 120-мм минометы и гранатометы. На Мариупольском и Горловском направлениях — крупнокалиберные пулеметы и легкое стрелковое оружие. Под минометные обстрелы попали два поселка в ЛНР — Желобок и Раевка, по которым ВСУ били из 82-мм минометов. По поселку Донецкий украинские войска вели огонь из орудий боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов. Разведчики ВСУ погибли под Донецком Группа украинских разведчиков из 131-го отдельного разведбатальона ВСУ в полном составе погибла к северу от Донецка в районе села Каменка, сообщили представители Народной милиции ДНР. Причиной гибели четырех человек стал наезд на минные заграждения установленные военными украинской 93-й отдельной механизированной бригады. Как утверждает разведка народной республики, украинские разведчики направлялись в район проведения боевой задачи. В управлении Народной милиции уточнили, что за первые три недели 2019 года это уже третья по счету попытка задействовать диверсионно-разведывательные подразделения ВСУ к северо-востоку от Авдеевки. Все три попытки были неудачными, но у военных ДНР такая настойчивость противника вызывает серьезную обеспокоенность. Стоит отметить, что предыдущий подрыв инженерного подразделения саперов из 93-й бригады также произошел на ранее установленных украинскими боевиками из другой бригады минно-взрывных заграждениях. Саперы проделывали проход в минных заграждениях для обеспечения проникновения на территорию ДНР диверсионно-разведывательной группы из состава 3-го полка спецназа ВСУ. Генштаб ВСУ усиливает мотопехотные части Генеральный штаб украинской армии продолжает не только наращивать численность и оснащенность передовых группировок ВСУ в Донбассе, но и усиливает структуру мотопехотных частей механизированными подразделениями. Согласно данным военной разведки ДНР, в мотопехотных частях армии разворачиваются танковые батальоны вместо имеющихся на данный момент мотопехотных рот. Переброска танков для усиления бригад уже началась. В поселок Новгородское прибыло более 30 танков, которые находятся на расстоянии менее пяти километров от линии фронта в нарушение минских соглашений. Украинские СМИ: «Армия России несет потери в столкновении с ВСУ» Об одном погибшем и двоих раненых российских военнослужащих сообщили во вторник украинские СМИ. Издания уточнили, что все потери «российская армия» понесла в боестолкновениях с армией Украины — при этом сами ВСУ обошлись без потерь. В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН рассказали, что тексты подобных сообщений, скорее всего, пишут такие же «герои», как и тот, которого пару дней назад взяли в плен военнослужащие республики. Напомним, украинский солдат Станислав направился «убивать сепаров» после попойки со своими товарищами и употребления наркотиков, но был схвачен на подходе к позициям дончан. Такие же «Стасики», по мнению офицеров оперативного командования ДНР, работают и в украинских СМИ. В командовании заявили об отсутствии потерь среди республиканских сил за минувшие сутки. По поводу присутствия «российской армии», которым уже пять лет грезят украинские СМИ, офицеры посмеялись, отметив, что «если бы произошло хоть одно боестолкновение между армиями РФ и Украины, ВСУ сразу же убрались бы из Донбасса».
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