Террористы укрепляют позиции на участке разведения, камеры ОБСЕ уничтожают

Российско-оккупационные войска целенаправленно уничтожают видеокамеры наблюдения СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории, чтобы скрыть свои нарушения.

Соответствующие факты подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается на странице ООС в Facebook. Кроме того, боевики продолжают строительство блиндажей, в том числе на участке разведения у Петровского Луганской области.

Отмечается, что 30 июня Миссия потеряла сигнал из своих двух камер дневного наблюдения, установленных на шахте "Октябрьской".

В начале июня (02.06.2020) в районе поселка Петровское враг сознательно уничтожил комплекс видеокамер, которые фиксировали их нарушения по обустройству фортификационных сооружений и наращивания существующих минных полей в пределах участка разведения сил и средств № 3 "Петровское".

22 июня с неподконтрольного поселка Саханка оккупанты из противотанкового ракетного комплекса калибра 152 мм "Корнет" уничтожили стационарную наблюдательный камеру близ поселка Широкино. 21-го числа боевики также пытались подбить камеру, но промахнулись.

"Цель оккупантов очевидна – скрыто реализовывать свои преступные действия по поставкам вооружения, военной техники, исключить наблюдения за перемещением личного состава к линии соприкосновения. А также незаметно для наблюдателей Миссии проводить дальнейшее совершенствование фортификационных сооружений и увеличение существующих минных полей, как в пределах участков разведения, так и за пределами", – сказано в сообщении.

Так, 29 июня во время проведения наблюдательного полета представителями СММ ОБСЕ на участке разведения №3 в районе поселка Петровское было замечено трех человек на прежних позициях незаконных вооруженных формирований РФ. Двое террористов находились в недавно вырытом десятиметровом продлении имеющейся траншеи. Новый окоп еще во время наблюдения 7 июня зафиксирован не был.

Из этого следует, что российско-оккупационные войска продолжают скрыто обустраивать фортификационные сооружения в пределах участка разведения сил и средств.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве шести человек убитыми и троих ранеными. Четверо оккупантов погибли в результате подрыва боекомплекта в одном из блиндажей. Кроме того, взрыв уничтожил и вражеский грузовик УРАЛ.