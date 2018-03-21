Террористы ударили на Донбассе: ВСУ выстояли

Террористы во вторник, 20 марта, активизировались на Донбассе. В частности, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел наших укреплений неподалеку Станицы Луганской, а с 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитниках Луганского.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил, что президент России Владимир Путин решится на уступки по Донбассу лишь, если захочет наладить отношения с Европой.