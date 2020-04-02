Террористы ударили минами по жилым домам на Луганщине: появились жуткие фото

Российские террористы на Донбассе накрыли минометным огнем позиции Объединенных сил и жилой сектор поселка Новотошковское на Луганщине.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook, уточнив, что при обстреле, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Применив минометы калибра 120 мм, российские оккупанты подвергли опасности и местных жителей, которые проживают вблизи линии соприкосновения. Так, 1 апреля около 18:00 мина 120-го калибра разорвалась в нескольких метрах от многоэтажки в населенном пункте Новотошковское", – говорится в сообщении.

Обстрел Новотошковского Facebook штаба ООС

Обстрел Новотошковского Facebook штаба ООС

Защитники Украины подчеркнули, что поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и мирных жителей, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины", – сделали вывод в штабе ООС.

Обстрел Новотошковского Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских военных ВСУ получили ранения в результате 15 обстрелов оккупационных войск РФ на Донбассе за минувшие сутки, 1 апреля. При этом, по данным украинской разведки, был ликвидирован российский оккупант и еще минимум трое получили ранения.

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