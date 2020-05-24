Террористы ударили из артиллерии по дачному поселку на Донбассе. Появились фото последствий
Российские терориристы на Донбассе осуществили артиллерийский обстрел зданий мирных жителей вблизи линии соприкосновения.
Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, это случилось 23 мая. В частности, оккупанты ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм по дачному поселку Каменка.
Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом – внешняя стена и кровля. К счастью, в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал.
"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", – отметили защитники Украины.
Как повидмоляв OBOZREVATEL, 23 мая, российские оккупанты на Донбассе ранили одного украинского защитника и открывали огонь 11 раз. Однако ВСУ удалось усмирить оккупантов, уничтожив 4 их наемников и ранив еще 7.