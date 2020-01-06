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6 января • обновлено в 08:41
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Террористы убили украинского воина на Донбассе и подозрительно затихли

2.5т
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За минувшие сутки, 5 января, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб боец ВСУ.

Российские оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции. С начала суток, 6 января, враг не проявлял огневой активности, сообщает пресс-центр штаба.

Враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил, а именно:

  • рядом с Водяным – с миномета калибра 82 мм;

  • недалеко от населенного пункта Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов;

  • у населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Также в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Генеральный штаб ВСУ

Новости расследований

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