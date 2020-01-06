Террористы убили украинского воина на Донбассе и подозрительно затихли

За минувшие сутки, 5 января, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб боец ВСУ.
Российские оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции. С начала суток, 6 января, враг не проявлял огневой активности, сообщает пресс-центр штаба.
Враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил, а именно:
рядом с Водяным – с миномета калибра 82 мм;
недалеко от населенного пункта Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов;
у населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Война на Донбассе
Также в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
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