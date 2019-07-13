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Террористы стянули сотни "Градов" и гаубиц на Донбассе: карта

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что на Луганском и Донецком направлении зафиксированы "Грады", а также гаубицы, танки, минометы, пушки.

Информацию СММ опубликовал пресс-центр Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Так, на Луганском направлении БПЛА обнаружил 44 системы залпового огня БМ-21 "Град". В частности, 1 РСЗО на окраине Перевальска, 22 - неподалеку от н.п. Боково-Платово, 8 единиц у населенного пункта Садовый и 13 - в районе Миусинска.

Кроме того, в Донецкой области, у н. п. Терновое, зафиксирована 1 гаубица 2С1 "Гвоздика" и 3 гаубицы Д-30 "Лягушка". Все они калибра 122 мм.

Террористы стянули сотни "Градов" и гаубиц на Донбассе: карта
Террористы стянули сотни "Градов" и гаубиц на Донбассе: карта

На временно-оккупированных территориях Украины БПЛА миссии зафиксировали 168 единиц вооружения, расположенного за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. А именно: у села Мирное 38 танков T-72, 5 гаубиц 2С1, 12 гаубиц Д-30 и 9 буксируемых минометов. Вблизи поселка Хрустальное выявлено 18 буксируемых гаубиц.

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Неподалеку от Боково-Платово зафиксировано 6 гаубиц 2С1 и 15 противотанковых пушек МТ-12. У Миусинска расположены 4 вражеских зенитных ракетных комплекса 9K35, 12 буксируемых гаубиц Д-30 и 10 танков Т-64. В районе Тернового выявлено 28 танков Т-72 и 1 самоходную артиллерийскую пушку 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм. У н. п. Покровка Донецкой области зафиксировано еще 10 танков Т-72.

ОБСЕ отмечает, что нахождение такого большого количества вооружения и военной техники, с нарушением линий отвода и определенных мест хранения, еще раз дают возможность понять гражданам Донбасса, что оккупационные войска пренебрежительно относятся к положениям Минских договоренностей и вообще не желают и не собираются их выполнять.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: один оккупант был уничтожен и трое ранены.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
накрыть бы этот сброд пионами
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CARGO 100
CARGO 100
Всё, ххлы, готовьтесь к отступлению ...
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2 из 3 ответов | показать все
Сало Уронили
Сало Уронили
Украинец Сергей, это как украинский херой Руслан Онищенко,так там и бильярдные шары учавствовали,с такой бутылки вставать?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украинец Сергей, иди в АТО гребень тухлодырый
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Герои в очередной раз обосрали шаровары
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Xоxлов Xoзяин,ты зачем шаровары надел дурик у тебя ж кокошник есть.
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