Террористы стянули десятки ''Градов'' к Луганску: что происходит

Террористы разместили реактивные системы залпового огня "Град" недалеко от оккупированного Луганска с нарушением линий отвода вооружения.

Это зафиксировал беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отметив в отчете, что обнаружили установку в неподконтрольных правительству Украины районах.

"22 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска). По линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения", – сказано в отчете.

Уточняется, что на постоянном месте хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству Украины районе Луганской области не хватает 14 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девяти Д-30 "Лягушка", 122 мм, и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 4 РСЗО.

Учения террористов с применением РСЗО "Град" Скриншот

"22 декабря наблюдатели видели, как 5 членов вооруженных формирований копали две траншеи вдоль автодороги М03 примерно в 1 км северо-северо-западу от н.п. Дебальцево. Команда СММ также обнаружила свежие 300-метровые траншеи, соединенные с автодорогой Т0519 вблизи н.п. Заиченко недалеко от Мариуполя", – также отметили в ОБСЕ.

Кроме того, в подконтрольных правительству районах наблюдатели обнаружили 14 самоходных гаубиц (восемь 2С3 "Акация", 152 мм и шесть 2С1 "Гвоздика", 152 мм) на железнодорожной станции в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка), 2 самоходные гаубицы (2С1) вблизи н.п. Новобахмутовка, 10 самоходных гаубиц (шесть 2С3 и четыре 2С1) на железнодорожной станции в Константиновке.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие дерзкие действия российско-оккупационных войск в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, об откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", – также написали в пресс-центре штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Россия увеличила количество вооружения на границе с Украиной, в Крыму и на оккупированных частях Донбасса, а количество танков за несколько месяцев выросла почти в три раза.

В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сделал прогноз по дальнейшей войне на Донбассе. По его словам, Кремль и дальше будет финансировать террористов.