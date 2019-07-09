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Террористы "спалились" на жесткой провокации ВСУ: момент попал на видео

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Террористы на Донбассе ведут обстрелы жилых районов, провоцируя на ответный огонь силы ООС.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила, опубликовав видео обстрела боевиков окраине Марьинки.

"Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо из жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, открывают огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что ВСУ фиксируют факты подрыва террористами зданий гражданского населения, которые потом выдают за обстрелы украинской стороны.

"За кадром слышно насколько неадекватным является поведение российских наемников, а также реакция на собственные преступления, которых уже на сколько много, что они и не пытаются их скрывать", – отмечено в сводке.

Место обстрела террористами

Место обстрела террористами

Военные добавили, что материалы по данному преступлению будут предоставлены в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 июля, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военных получили ранения.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООСВСУ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Посмотрел видео...Это что...это кто...это кого?????
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну осталось Обозревателю...рассказать что российские военные выводят гражданских лиц...детей и женщин на Донбассе и...расстреливают с пулемета...)))))))))))
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