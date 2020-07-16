Террористы "спалили" на Донбассе запрещенные российские мины. Фотофакт

Российские наемники на Донбассе применили против ВСУ запрещенные международными конвенциями противопехотные мины ПОМ-2.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что террористы 15 июля обстреляли жилые дома поселка Новолуганское, Донецкой области.

"Враг применил РПГ-7, граната которого заменено на мину ПОМ-2. Отмечается, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации… Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая", – говорится в сообщении.

Российская мина ПОМ-2 Штаб ООС

В штабе подчеркнули, что российские оккупанты сознательно нарушают нормы гуманитарного права, что говорит о их заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта.

"Данные факты очередного тяжкого преступления наглядно показывают на причастность РФ к систематическим поставкам данного типа мин на неподконтрольную Украины территорию, с целью дальнейшего их применения оккупантами по жилым районам Донбасса", – указано в сводке.

Служба безопасности Украины добавила, что по факту применения боевиками запрещенной российской мины начато расследование.

"Следователи СБУ расследуют факт использования участниками незаконных вооруженных формирований на Луганщине неконтактного взрывного устройства НВУ-П "Охота ". Это мина российского производства, а ее применение запрещено Оттавской конвенцией 1997 года", – сообщили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что взрывчатку обнаружили вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района составляло потенциальную угрозу для местных жителей.

Взрывное устройство террористов СБУ

Взрывное устройство российского производства СБУ

Мина СБУ

Российская мина ПОМ-2 Штаб ООС

Российская мина ПОМ-2 Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.