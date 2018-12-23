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Террористы сложили оружие! Появились неожиданные новости с Донбасса

24.8тЧитать материал на украинском

На войне за укрепление независимости Украины на Донбассе в течение воскресенья, 23 декабря, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, состоянием на 18:00 террористы "Л/ДНР" ни разу не нарушили режим прекращения огня, что бывает на фронте крайне редко. При этом за минувшие сутки оккупанты решились на провокации лишь один раз.

"Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — сказано в сообщении.

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Террористы сложили оружие! Появились неожиданные новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы на Донбассе обстреляли позиции защитников Украины, однако были жестко наказаны в результате оперативных действий бойцов ОС.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Які ще бля за муха терористи? Саме сильне в Європі військо нещадно бьє регулярні війська росіян!!! Вони навіть не можуть авіацію у повітря підняти бо страшенно бояться українських соколів на новітніх винищувачах та найкращу у світі ППО! СУГС сто трирнадцять разів!!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Делов то.ДНPовцы откpывают огонь только в ответ,по целям котоpые наносят удаpы по pеспубликам.Значит укpофашисты получили задание пока не стpелять.Волкеp дал задание убpать военное положение.Выполняют пoиказ обкома.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Цимельман Филя, У тебя там своя личная агентура имеется ? Расскажи, что еще интересного в обкоме ?
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Как новость, майдауны?😆
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