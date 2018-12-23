Террористы сложили оружие! Появились неожиданные новости с Донбасса

На войне за укрепление независимости Украины на Донбассе в течение воскресенья, 23 декабря, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, состоянием на 18:00 террористы "Л/ДНР" ни разу не нарушили режим прекращения огня, что бывает на фронте крайне редко. При этом за минувшие сутки оккупанты решились на провокации лишь один раз.

"Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы на Донбассе обстреляли позиции защитников Украины, однако были жестко наказаны в результате оперативных действий бойцов ОС.